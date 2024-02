Lüneburg. Am Samstag steht für den 1. VC Pöhlde die weiteste Auswärtsreise an. Die Oberliga-Volleyballer sind bei der SVG Lüneburg III zu Gast, ein kleines Endspiel.

Nach sieben, teilweise sehr knappen und unglücklichen Niederlagen, ist der 1. VC Pöhlde in der Volleyball-Oberliga mittlerweile voll in der Spur. Das Team von Jonas Böttcher konnte die vergangenen beiden Spiele jeweils gewinnen und sich damit im Abstiegskampf zurückmelden. Am Samstag zu Gast bei der dritten Mannschaft der SVG Lüneburg haben die Pöhlder die Chance, ihre Ausgangslage für den Endspurt der Saison weiter zu verbessern und an das rettende Ufer heranzuspringen. Spielbeginn in der Lüneburger Sporthalle Kaltenmoor ist gegen 15 Uhr.