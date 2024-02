Braunlage. In der Eishockey-Regionalliga Nord haben die Harzer Falken das Topspiel gegen den CE Timmendorfer Strand gewonnen. Goalie Taylor Dupuis feiert einen Shutout.

Die Harzer Falken haben das Titelrennen in der Eishockey-Regionalliga Nord so richtig spannend gemacht. Im Topspiel setzten sich die Braunlager nach einer starken Vorstellung mit 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) gegen den Tabellenzweiten CE Timmendorfer Strand durch und überholten so die Schleswig-Holsteiner. Der Spitzenreiter ECW Sande steht nur noch aufgrund der leicht besseren Tordifferenz vor den Falken, das nun auch spielgleiche Toptrio trennt nur ein Punkt.