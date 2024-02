Torfhaus. Bei der Handball-EM sorgen Renars Uscins, Justus Fischer und Martin Hanne für frischen Wind. Im Interview spricht das Trio der Recken Hannover über die EM und den Harz.

Zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Handball-Bundesliga sind die Recken Hannover derzeit zu einem Trainingslager in Ilsenburg zu Gast. Am Freitag hat die Mannschaft auf Einladung von Bernard Tolj, Betriebsleiter Wienerwald Torfhaus, eine Autogrammstunde in dem Restaurant gegeben.