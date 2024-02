Torfhaus. Am Freitag sind die Bundesliga-Handballer aus Hannover zu Gast auf Torfhaus. So kommen Fans an die Autogramme der DHB-Stars in Reihen der Recken.

Bei der Handball-Europameisterschaft spielten sie sich so richtig ins Rampenlicht, am Freitag sind sie für eine Autogrammstunde zu Gast im Wienerwald auf Torfhaus im Harz. Die Rede ist von Martin Hanne, Renars Uscins und Justus Fischer, dem jungen Trio der Recken aus Hannover, das bei der EM für Begeisterung im DHB-Dress sorgte. Zusammen mit Marian Michalczik, der ebenfalls nominiert war, sich aber kurz vor dem Turnier verletzte, freuen sich die deutschen Nationalspieler von 12.30 Uhr bis 13 Uhr auf viele Handball-Interessierte.

Die Recken absolvieren wie schon im vergangenen Jahr ein Trainingslager in Ilsenburg, um sich nach der EM-Pause auf die zweite Saisonhälfte in der Handball-Bundesliga und auf der europäischen Bühne vorzubereiten. Neben den Einheiten in der Halle stand unter anderem auch eine Teambuilding-Maßnahme an der Zipline auf dem Programm.

Testspiel in Bad Harzburg ist bereits ausverkauft

Am Freitagabend testen die Hannoveraner zudem in der Deilich-Sporthalle in Bad Harzburg ihre Form in einem Testspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig. Die Partie, im Rahmen des 50. Geburtstags der HSG Bad Harzburg ausgetragen, ist aber schon komplett ausverkauft.

Die Autogrammstunde bietet so die perfekte Gelegenheit, mit den DHB-Stars einen kleinen Plausch zu halten und sich Fanartikel signieren zu lassen. Der weitere Recken-Kader mit allen Spielern und Trainer Christian Prokop und dem sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen, bei der EM als Experte für das ZDF im Einsatz, ist ebenfalls auf Torfhaus dabei. Die Hannoveraner lauschen vor der Autogrammstunde einem Impulsvortrag.

