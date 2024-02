Botevgrad. Die Veilchen siegen deutlich beim bulgarischen Meister Balkan Botevgrad. Damit steht für die Göttinger nun ein echtes Endspiel um den Viertelfinaleinzug an.

Für die BG Göttingen läuft es derzeit. Im FIBA Europe Cup setzten sich die Veilchen am Mittwochabend beim bulgarischen Meister Balkan Botevgrad durch, wettbewerbsübergreifend war es der vierte Sieg in Serie. Dank des souveränen 101:75 (54:39)-Erfolgs haben die Südniedersachsen auch das Erreichen des Viertelfinals weiter in eigener Hand.

Vor 450 Zuschauern in der Arena Botevgrad erspielten sich die deutschen Gäste schon im ersten Abschnitt einen zweistelligen Vorsprung. Nach einer Schwächephase im zweiten Viertel fing sich die Mannschaft von Headcoach Olivier Foucart wieder und bauten ihre Führung zur Halbzeitpause aus. Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich die BG, traf besser von außen und zog davon. Die Bulgaren hatten nichts mehr entgegenzusetzen, sodass Foucart im letzten Viertel die Kräfte der Leistungsträger schonen konnte. Bester Veilchen-Werfer war Mo Gibson mit 31 Punkten. Für Botevgrad traf Supreme Hannah am häufigsten (16 Zähler).

Das Spiel in Zahlen

Die Viertel im Überblick: 15:25, 24:29, 14:24, 22:23

Zuschauer: 450

BG Göttingen: Gibson (31 Punkte/3 Dreier, 4 Assists), Rich (13/1), DeJulius (10), Hemschemeier (5/1), Anticevich (7/1, 7 Rebounds), Hume (2), Hartwich, Wüllner (4), Mönninghoff (2), Zugic (17/1, 4 Assists), Silins (10/1).

Balkan Botevgrad: Hannah (16 Punkte/1 Dreier), Dixon (10), Sotirov (2), Gavazov (2), Korestilov (2), Pishtikov (2), Mihaylov, Minchev (3, 7 Rebounds), Grozev (15/1), Dimitrov (6), Gerganov (8).

So lief die Partie in Botevgrad

Die Veilchen, die auf Zach Ensminger (grippaler Infekt) verzichten mussten, starteten mit einem 7:2-Lauf in die Partie (3.). Die bulgarischen Hausherren kamen dann aber immer besser ins Spiel und verkürzten auf 9:8 (4.). Doch die Göttinger zwangen Botevgrad zu Ballverlusten und schlossen ihre Schnellangriffe konsequent ab. Osaro Rich traf zum 15:8 und zwang Balkan-Headcoach Nebojsa Knezevic zu seiner ersten Auszeit (5.). Doch auch danach lief es für sein Team zunächst nicht besser. Zwar blieb die BG kalt von außen, verdiente sich ihre Punkte aber an der Freiwurflinie (19:8/7.). Bei den Gastgebern übernahm dann Neuzugang Hannah und brachte sein Team auf 21:14 heran (9.). Die Gäste aus Südniedersachsen waren von Botevgrad aber oft nur per Foul zu stoppen, sodass David DeJulius und Mathis Mönninghoff den Vorsprung wieder ausbauten und dafür sorgten, dass die BG zum Viertelende zweistellig führte (25:15).

Auch im zweiten Abschnitt knüpften die deutschen Gäste da an, wo sie aufgehört hatten, und zogen auf 30:15 davon (12.). Doch dann agierten die Veilchen zu nachlässig in der Verteidigung und spielten im Angriff keine guten Würfe heraus. Das nutzten die Bulgaren, um sich auf 36:28 heranzukämpfen und Foucart zu einer Auszeit zu zwingen (14.). Aber auch im Anschluss daran taten sich die Göttinger schwer. Angeführt von Hannah verkürzte Botevgrad den Rückstand auf vier Zähler (36:32/15.). Rich und DeJulius verschafften der BG wieder etwas Luft – Gibsons Dreier zum 45:36 zog die nächste Balkan-Auszeit nach sich (17.). Danach schickten die Bulgaren ihren Gegner erneut an die Freiwurflinie, sodass Grant Anticevich und Gibson wieder für einen komfortableren Vorsprung sorgten (50:36/18.). Weil die BG nun wieder gut beim Rebound arbeitete und sich zweite Chancen erspielte, setzte Peter Hemschemeier den Schlusspunkt vor der Halbzeitpause zum 54:39.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Göttinger konzentrierter und bauten ihre Führung durch gute Verteidigung und Schnellangriffe bis Mitte des Abschnitts auf 62:41 aus (25.). Im Anschluss folgte eine Phase, in der beide Mannschaften mit weniger Intensität verteidigten und leichte Punkte auf beiden Seiten erzielt wurden. Am Abstand beider Teams änderte sich so vorerst nichts (68:47/28.). Doch die Bulgaren erlaubten sich dann wieder zu leichte Ballverluste, die der deutsche Vertreter bestrafte. Gibson schloss das Viertel mit einem Dreier zum 78:53 ab.

Zu Beginn des letzten Abschnitts zog die BG schnell auf 83:55 davon (31.). Das gab Foucart die Möglichkeit, die Spielzeit in seinem Kader ausgeglichen zu verteilen. Am Ende stand nur Fedor Zugic mehr als 25 Minuten auf dem Parkett – die wenigste Spielzeit erhielt Max Wüllner, der aber fast das gesamte vierte Viertel im Einsatz war (neun Minuten). Die Hausherren nutzten dies aus, um den Rückstand wieder etwas schrumpfen zu lassen (88:65/34.). Bei diesem Abstand blieb es dann bis zur 39. Minute, bevor Nikolay Grozev einen Dreier sowie Ivo Korestilov einen Freiwurf zum 96:75 trafen. Am souveränen BG-Erfolg änderte das aber nichts mehr.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Das sagt BG-Coach Olivier Foucart

Olivier Foucart (Headcoach BG Göttingen): „Wir sind gut ins Spiel gestartet, ebenso wie ins dritte Viertel. Danach konnten wir viel rotieren und die Qualität hochhalten. Der Sieg ist wichtig, um uns die Chance zu geben, nächste Woche um den Einzug ins Viertelfinale zu kämpfen. Jetzt liegt unser Fokus auf der Regeneration für das nächste Spiel.“

So erreicht die BG Göttingen das Viertelfinale

In der FIBA Europe Cup-Gruppe K sieht die Tabellenkonstellation nach dem hart umkämpften 90:86-Verlängerungssieg von Bilbao gegen Porto nun wie folgt aus: Bilbao führt die Tabelle mit vier Siegen und einer Niederlage an und hat sich somit bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Dann folgen Porto und die BG mit jeweils drei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz zwei und drei. Botevgrad ist mit fünf Niederlagen Tabellenletzter und hat keine Chance mehr aufs Viertelfinale.

Das bedeutet, dass die Göttinger am kommenden Dienstag mit einem Sieg gegen Porto – unabhängig von der Höhe – den Viertelfinal-Einzug perfekt machen können. Bei einer Niederlage scheidet die BG aus und Porto zieht ins Viertelfinale ein. Die Partie zwischen Bilbao und Botevgrad am kommenden Mittwoch ist dafür nicht relevant.

So geht es für die Veilchen weiter

Die BG reist am Donnerstag von Sofia weiter nach Frankfurt und dann direkt nach Ludwigsburg, wo am Samstag, 3. Februar, die BBL-Partie gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg ansteht (20 Uhr, MHPArena). Unter der Woche treten die Südniedersachsen wie erwähnt im FIBA Europe Cup beim FC Porto an (6. Februar).

Ihren nächsten Heimauftritt haben die Veilchen am Sonntag, 11. Februar, gegen die Tigers Tübingen (15.30 Uhr, Sparkassen-Arena). Tickets gibt es im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de), in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2, Göttingen), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) sowie bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.