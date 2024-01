Göttingen. Die C-Jugenden des TuSpo Petershütte und JFV Rhume-Oder nahmen am vergangenen Wochenende am Audi & Sparkasse Göttingen Cup teil.

Der Audi & Sparkasse Göttingen Cup ist für die C-Jugenden aus der Region ein jährliches Highlight in der Hallensaison. Der TuSpo Petershütte und JFV Rhume-Oder schieden allerdings schon in der Vorrunde aus, TuSpo schrammte aber relativ knapp am Weiterkommen vorbei.