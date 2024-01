Hörden. Die ersten Mannschaften müssen sich im Kreispokal gegen Wulften geschlagen geben, die dritte Mannschaft sorgt für einen positiven Lichtblick.

Der Start in die Rückrunde hätte für die Hördener Tischtennis-Mannschaften etwas besser verlaufen können. Gegen die klassenhöhere Mannschaft vom TSV Eintracht Wulften schied die erste Mannschaft mit einer 2:4-Niederlage aus dem Kreisligapokal aus. Dabei spielte man in der ersten Einzelrunde noch auf Augenhöhe mit, Rouven Kowalski und Axel Peters erzielten sogar eine 2:1-Führung. Dann aber zeigten sich die Wulftener als stärkeres Team und das anschließende Doppel sowie die Einzel gingen an den Kreisligisten.

Die zweite Mannschaft kam in der 3. Kreisklasse im Heimspiel gegen den TTC Förste IV unter die Räder und verlor klar mit 0:7. Alexander Bierwirth hätte das Ergebnis etwas freundlicher gestalten können, aber im Doppel mit Anabell Brauer und im Einzel verlor er jeweils im fünften Satz mit 9:11.

Für den positiven Lichtblick des Rückrundenstarts sorgte die dritte Mannschaft in der 4. Kreisklasse beim TTC Förste VI. Gleich zu Beginn gewannen Lukas Schreiber/Joline Georg und Rolf Bierwirth/Manfred Klapdor beide Eingangsdoppel. Diese Führung verteidigten Rolf Bierwirth und Joline Georg, da sie ihre beiden Einzel zum zwischenzeitlichen 6:4 gewannen. Die Entscheidung fiel im letzten Doppel. Hier spielten Bierwirth/Klapdor ihre ganze Routine aus und sicherten mit ihrem Erfolg den 7:5-Auswärtssieg.

