Pöhlde. In der Volleyball-Oberliga der Herren will der Aufsteiger aus Pöhlde weiter Punkte im Abstiegskampf sammeln, die Aufgabe ist aber nicht einfach.

Für die Volleyballer des 1. VC Pöhlde steht in der Oberliga der Herren das nächste Auswärtsspiel auf dem Programm. Beim USC Braunschweig II will der Aufsteiger an die starke Leistung der anknüpfen und weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Der VCP ist am Samstag in der zweiten Begegnung des Spieltags gefordert, Spielbeginn in der Halle der IGS Franzsches Feld wird etwa gegen 16 Uhr sein.