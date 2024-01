Bad Lauterberg. Am Freitag empfangen die Landesliga-Handballerinnen in Bad Lauterberg die SG Wittingen/Stöcken. Der dritte Tabellenplatz soll gefestigt werden.

Für die Handballerinnen der HSG Oha steht in der Landesliga Süd ein Doppelspieltag an. Eigentlich, denn ob am Sonntag in Geismar wirklich gespielt wird, ist noch offen. Sicher hingegen ist, dass am Freitagabend das Nachholspiel gegen die SG Wittingen/Stöcken ausgetragen wird. Gespielt wird ab 20 Uhr in der KGS-Halle in Bad Lauterberg.