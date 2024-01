Tübingen/Göttingen. Die BG Göttingen glänzt im BBL-Spiel gegen die Tigers Tübingen im Angriff. Wo Headcoach Olivier Foucart aber eine Problemzone sieht.

Die BG Göttingen holt den vierten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga (BBL): Die Mannschaft von Headcoach Olivier Foucart gewann am Sonntagnachmittag bei den Tigers Tübingen deutlich 116:95 (57:50) vor 2.990 Zuschauern in der Tübinger Paul Horn-Arena. Die Veilchen glänzten insbesondere in der Offensive und waren insbesondere im letzten Viertel nicht mehr zu stoppen. „Die Offensive war und ist nie das Problem bei uns. Es geht um Intensität und Einsatzbereitschaft in der Defense. Können wir dies an den Tag legen, kann das Team sein gesamtes Potenzial abrufen“, schmälerte Foucart den Begeisterungstaumel. Bester Veilchen-Werfer war Mo Gibson mit 28 Punkten. Für Tübingen traf Jimmy Boeheim am häufigsten (23 Zähler).

Zu Beginn der Partie brauchten die Göttinger, die ohne ihren Toprebounder und Topscorer Karlis Silins (Sperre) antraten, allerdings etwas Zeit, um in die Partie zu kommen. Erst nach fünf Minuten erzielte Osaro Rich die erste Führung für die Gäste (11:9). Gibson baute den Vorsprung per Dreier auf 14:11 aus, aber Tübingen zeigte sich nicht beeindruckt und holte sich die Führung zurück (17:18/8.). Die Südniedersachsen blieben ruhig und zogen durch einen Dreier von BG-Neuzugang David DeJulius wieder auf 25:19 davon (9.). Bei diesen sechs Zählern Vorsprung blieb es bis zum Viertelende (30:24).

Veilchen begehen unsportliche Fouls

Im zweiten Abschnitt hatte DeJulius gerade von außen zur bis dahin höchsten Führung getroffen (51:39/18.), als er Tübingens Mateo Seric beim Fallen im Gesicht traf – die Schiedsrichter werteten dies nach Studium der Szene im Instant Replay als unsportliches Foul. Beim folgenden Angriff beging Anticevich ein unsportliches Foul an Giorgios Kalaitzakis. Die Tübinger nutzten diese beiden Szenen, um sich auf 51:44 heranzuarbeiten (18.). Kurz vor der Halbzeitpause brachte Kalaitzakis die Gastgeber sogar auf 55:50 heran, doch DeJulius setzte den Schlusspunkt zum 57:50. Tübingens Headcoach Danny Jansson urteilte: „57 Punkte in einer Halbzeit im Heimspiel zu kassieren, ist inakzeptabel. Egal, ob es gegen Bayern München oder Göttingen geht.“

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein von der Offensive geprägtes Spiel. Osaro Rich baute die BG-Führung wieder auf 63:52 aus (22.). Dann traf Liga-Topscorer Jhivvan Jackson, den die Göttinger sehr gut unter Kontrolle hatten, zum ersten Mal in diesem Spiel – von außen zum 65:58 (23.). Die Tiger verkürzten auf 67:61 (26.). Aber der starke Anticevich brachte den Gästen durch vier Zähler in Folge wieder einen Zehn-Punkte-Vorsprung (71:61/26.). Die Tübinger mühten sich, den Rückstand zu verringern, aber die Südniedersachsen hatten oftmals eine Antwort von außen. Zum Ende des Abschnitts nutzte die Foucart-Truppe eine Tigers-Schwächephase konsequent aus und zog durch einen 9:0-Lauf, den Gibson per Dreier abschloss, auf 88:71 davon.

BG Göttingen präsentiert sich in Topform

Ins letzte Viertel starteten die Veilchen so, wie sie im dritten aufgehört hatten: mit einem Gibson-Dreier zum 91:71. Bei den Tübingern stemmten sich Boeheim und Gianni Otto gegen die drohende Niederlage und gaben den Tigers-Fans mit ihren Punkten zum 86:101 etwas Hoffnung (35.). Aber Foucart unterband diese durch seine nächste Auszeit und gab seinem Team die richtigen Anweisungen. Fedor Zugic und Gibson stellten den alten Abstand wieder her (106:86/37.). Jackson bäumte sich noch einmal auf, aber nach einem weiteren 7:0-Lauf der BG zum 113:89 war der Widerstand der Hausherren gebrochen. Tübingens Cheftrainer Jansson fasste zusammen: „Beide Teams sind mit Fehlern in die Partie gestartet. Gegen Ende hat die BG dann noch richtig getroffen und sich wie ein Euroleague-Team präsentiert.

Für die BG geht es unter der Woche im Europapokal weiter. Die Südniedersachsen empfangen am Mittwoch, 24. Januar, ab 19.30 Uhr den spanischen Titelfavoriten Surne Bilbao Basket in der Sparkassen-Arena. Fans, die sich auch Karten für das BBL-Heimspiel gegen die Rostock Seawolves am Samstag, 27. Januar, (20 Uhr, Sparkassen-Arena) sichern, zahlen im Ticket-Paket nur die Hälfte für das Bilbao-Spiel. Tickets gibt es im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de), in der BG-Geschäftsstelle (Schützenplatz 2, Göttingen), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus allen Netzen) sowie bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen.

Die Statistik zum BG-Göttingen-Spiel

Tigers Tübingen – BG Göttingen 95:116 (50:57)

Die Viertel im Überblick: 24:30, 26:27, 21:31, 24:28

Zuschauer: 2.990

BG Göttingen: Ensminger (3 Punkte), Gibson (28/6 Dreier), Rich (13), DeJulius (21/3, 9 Assists), Boakye, Hemschemeier, Anticevich (24/3, 7 Rebounds), Hume (7/1), Hartwich (2), Mönninghoff (2), Zugic (16/2).

Tigers Tübingen: Darko-Kelly (2 Punkte), Boeheim (23/1 Dreier), Lanmüller, Otto (9/1), Ersek (5/1), Philipps (7/1), Kalaitzakis (17/1, 5 Rebounds), Seric (17/1), Jönke (2), Jackson (13/3, 7 Assists).

