Pöhlde. Der Aufsteiger aus Pöhlde reist in der Volleyball-Oberliga der Herren zu den Grasdorf/Rethen Volleys nach Laatzen. Auch in der Bezirksliga wird gespielt.

Die erste Herrenmannschaft des 1. VC Pöhlde sehnt sich in der Volleyball-Oberliga nach Punkten und versucht am Samstag bei den Grasdorf/Rethen Volleys endlich den ersten Sieg zu landen. Auch die Reserve des VCP muss wieder in die Halle und ist in der heimischen Turnhalle in Pöhlde gefragt.