Hildesheim. In der Volleyball-Landesliga der Frauen muss sich Aufsteiger VT Südharz II bei der SG Borsum/Harsum/Achtum mit 0:3 geschlagen geben.

Ohne Bonuspunkte im Abstiegskampf kehrte die zweite Mannschaft des VT Südharz von ihrem Auswärtsspiel in der Volleyball-Landesliga der Frauen zurück. In der Nachholpartie bei der SG Borsum/Harsum/Achtum in Hildesheim musste sich die VTS-Rerserve mit 0:3 geschlagen geben, der Spielverlauf war allerdings kurios.