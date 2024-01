Göttingen. Fußballnachwuchs aus Petershütte mischt am letzten Tag des Hallenturniers in der Göttinger Lokhalle nochmal mit. So endet das Turnier.

Austria Wien gewinnt zum fünften Mal in der Geschichte den Rewe Juniorcup. Im Finale in der Göttinger Lokhalle setzten sich die Österreicher mit 2:1 gegen den Hamburger SV durch. Auch Altkreisvertreter TuSpo Petershütte spielte am Sonntag noch mit, schied allerdings in der Zwischenrunde aus. Insgesamt zogen Veranstalter und Teilnehmer ein sehr positives Fazit zum A-Jugend-Turnier in Göttingen.