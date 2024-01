Hildesheim. Für die Landesliga-Volleyballerinnen des VTS steht zum Jahresauftakt ein Nachholspiel bei der SG Borsum/Harsum/Achtum in Hildesheim auf dem Programm.

Als erste Volleyball-Mannschaft aus dem Altkreis Osterode geht es in diesem Jahr am Samstag für die zweiten Damen des VT Südharz um Punkte. In einem Nachholspiel tritt die VTS-Reserve bei der SG Borsum/Harsum/Achtum in Hildesheim an, gespielt wird ab 15 Uhr in der Turnhalle Bildungscampus.