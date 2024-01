Göttingen. Am Donnerstag beginnt der Rewe Juniorcup in der Lokhalle Göttingen. Bei Europas größtem U19-Hallenfußball-Turnier geht auch TuSpo Petershütte an den Start.

Das größte internationale U19-Hallenfußball-Turnier wird auch in diesem Jahr in der Lokhalle in Göttingen stattfinden. Mit dabei sind Mannschaften wie Manchester United, AZ Alkmaar oder der Hamburger SV. Aber auch TuSpo Petershütte nimmt am Rewe Juniorcup teil, insgesamt gehen bei der 33. Auflage wieder 28 Mannschaften an den Start. Ausgetragen wird das riesige Fußballturnier vom Donnerstag, 4. Januar, bis Sonntag, 7. Januar.