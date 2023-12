Katlenburg. Die HSG Rhumetal richtet zum 38. Mal den Silvester Cup aus. Welcher Verein an welchem Tag spielt und wie die Eintrittspreise sind.

Die 38. Auflage des Silvester Cups der HSG Rhumetal findet am 6. und 7. Januar in der Sporthalle Burgberg in Katlenburg statt. Die Spielpläne stehen, Schiedsrichter stehen bereit, das Hallenheft ist gedruckt, die Shirts für den besten Spieler sind bestellt, die Helfer sind einsatzbereit. In den beiden Halbfinals wollen die vermeintlichen Underdogs (Duderstadt und Rhumetal) den vermeintlichen Favoriten (Füchse und Northeim) ein Bein stellen.

Über die Eintrittskarten findet auch in diesem Jahr eine Verlosung statt. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Folgende Eintrittspreise gelten für das Silvester-Cup-Wochenende:

Tageskarte Samstag 14 Euro, ermäßigt 12 Euro

Tageskarte Sonntag 6 Euro, ermäßigt 4 Euro

Kombikarte Samstag und Sonntag 18 Euro, ermäßigt 16 Euro

Welche Vereine sind beim Silvester Cup in Katlenburg dabei?

Nicht dabei sein wird bei den Füchsen Anton Preußner. Das Rhumetaler Talent in Reihen der Berliner weilt seit dem 2. Januar im Kreise der U21 Nationalmannschaft, die ein Turnier in Spanien spielt.

Am Samstag, 6. Januar, geht es um 13 Uhr mit den Teilnehmern HSG Rhumetal, Füchse Berlin, Northeimer HC und TV Jahn Duderstadt los. Die Siegerehrung soll im Anschluss an das Finale ab 19 Uhr stattfinden. Die Spielzeit beträgt jeweils zweimal 30 Minuten.

Die sechs Mannschaften bis zur Verbandsliga starten am Sonntag, 7. Januar, um 10 Uhr. Die beiden Verbandsligisten Eickener SV und TG Münden sind hier sicherlich Favorit. Die HSG Rhumetal II möchte als Veranstalter in diesem Teilnehmerfeld aber auch vorne mitspielen. Nach der Gruppenphase wird es dann im Rahmen der K.o.-Spiele erst richtig spannend. Den Farbtupfer bildet in diesem Jahr die Mannschaft des TSV Markkleeberg aus dem Raum Leipzig. Außerdem nehmen der Northeimer HC II und MTV Rosdorf teil. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant.

