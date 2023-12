Osterode. An drei Tagen wird zwischen den Jahren in der Lindenberghalle in Osterode am Harz gekickt. Die Endrunde steigt zum Jahresausklang am Samstag, 30. Dezember.

Der Budenzauber zwischen den Jahren in der Osteroder Lindenberghalle hat inzwischen eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr richtet TuSpo Petershütte wieder das beliebte Hallenfußballturnier aus, gespielt wird an drei Tagen um den Sparkasse Osterode Cup 2023. Zum Auftakt des dreitägigen Turniers am Donnerstag, 28. Dezember, gibt es eine Premiere.