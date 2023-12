Braunlage. In der Eishockey-Landesliga bekommt es die zweite Mannschaft aus Braunlage mit einem starken Gegner zu tun - und hofft auf viele Zuschauer.

Für die 1b-Mannschaft der Harzer Falken findet das Weihnachtsspiel schon vor dem eigentlichen Fest statt. In ihrer letzten Partie des Jahres empfängt die Braunlager Reserve am Freitag, 22. Dezember, ab 20 Uhr die Freibeuter des Rostocker EC im heimischen Wurmbergstadion in Braunlage.