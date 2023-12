Herzberg. In der Herzberger Mahntehalle liefern sich die HSG Oha und der TV Uelzen einen hitzigen Abnutzungskampf - am Ende mit dem besseren Ende für die Harzer.

Von wegen besinnliche Vorweihnachtszeit - das Kellerduell in der Handball-Verbandsliga der Männer zwischen der HSG Oha und dem TV Uelzen war alles, nur nicht besinnlich. In einem besonders in der zweiten Hälfte hitzigen und emotional geführten Spiel trotzten am Ende die Harzer allen Widrigkeiten und feierten mit dem 23:21 (14:8)-Heimsieg einen gelungenen Jahresabschluss. Der Sieg hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack, Robin Großkopf verletzte sich und musste direkt ins Krankenhaus gebracht werden.