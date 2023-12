Herzberg. In der Volleyball-Verbandsliga der Frauen ist das VTS eigentlich zu Gast in Göttingen. Ob wirklich gespielt wird, steht allerdings am Abend vorher noch nicht fest.

Für die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VT Südharz ist am Samstag ein Auswärtsspiel bei Tuspo Weende II angesetzt. Eigentlich, denn die Südharzerinnen versuchen derzeit alles, um die Partie noch zu verlegen. „Wir haben etliche Krankheitsausfälle, darunter mehrere Spielerinnen mit Corona. Entsprechend haben wir am Freitagvormittag einen Antrag auf Spielverlegung gestellt“, berichtet Maik Fritzsche, der Trainer der VTS-Damen.