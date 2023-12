Göttingen. Die BBL hat die Spieltermine für die Begegnungen bis April festgelegt, die Veilchen haben mit dem Ticketverkauf für die Rückrundenspiele begonnen.

Die Basketball-Bundesliga hat die Tip-off-Zeiten für die Heimspiele der BG Göttingen bis Anfang April bekannt gegeben. In der Rückrunde warten einige Highlights auf die Veilchen-Fans. Unter anderem gastiert der FC Bayern München mit den drei Weltmeistern Niels Giffey, Andi Obst und Isaac Bonga am Sonntag, 17. März, in Göttingen (15.30 Uhr). Das Derby gegen die Basketball Löwen Braunschweig wird am Ostermontag, 1. April, ausgetragen (15.30 Uhr).

Der Kartenvorverkauf für alle Rückrundenspiele läuft ab sofort. Für die Heimspiele gegen die Würzburg Baskets (7. April), die Niners Chemnitz (21. April), die EWE Baskets Oldenburg (1. Mai) und den Mitteldeutschen BC (9. Mai) werden die Tip-off-Zeiten von der BBL im Laufe des Februars bekannt gegeben. In die Rückrunde starten die Veilchen am Samstag, 27. Januar, mit einem Heimspiel gegen die Rostock Seawolves (20 Uhr). Es folgt am 3. Februar eine Auswärtspartie in Ludwigsburg.

Aktuell noch nicht terminiert sind drei Auswärtsbegegnungen der Göttinger: Neben der Hinrunden-Partie bei den Würzburg Baskets, die im Zuge der Champions League-Qualifikation verlegt werden musste, fehlen zudem noch die Spieltermine bei den beiden deutschen Euroleague-Vertretern Bayern München und Alba Berlin.

Eintrittskarten für alle Spiele der BG Göttingen gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab (Schützenplatz 2, Göttingen) und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen.

rk