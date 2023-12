Ilsede (OT Groß Lafferde). Es gibt kein vertun: Für die Verbandsliga-Handballer der HSG Oha stehen zu Gast beim MTV Groß Lafferde wichtige Punkte im Abstiegskampf auf dem Spiel.

Es gibt kein Vertun: Das sind extrem wichtige Punkte, die es für die Verbandsliga-Handballer der HSG Oha zu Gast beim MTV Groß Lafferde zu holen gilt. Die Gastgeber stehen in der Tabelle nur knapp vor den Harzern, die momentan das Schlusslicht bilden. Spielbeginn im Eichhofsweg 3 in Groß Lafferde ist am Samstag um 18 Uhr.