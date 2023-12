Paderborn. Der Luftgewehr-Bundesligist aus Osterode trifft im modernen Klassiker erst auf Rekordmeister ST Hubertus Elsen und dann auf den Aufsteiger SV Kamen.

Vier Duelle stehen für die SB Freiheit in der Luftgewehr-Bundesliga noch an, zwei davon an diesem Wochenende. In Paderborn bekommt es die Mannschaft aus Osterode dabei am Samstag zunächst mit dem Rekordmeister ST Hubertus Elsen zu tun, am Sonntag folgt das Kräftemessen mit Aufsteiger SV Kamen. Für die Freiheiter sind es wegweisende Begegnungen, wollen sie sich auch in diesem Jahr für das Bundesliga-Finale qualifizieren.