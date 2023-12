Wolfsburg. Die Harzerinnen wollen in der Autostadt zurück in die Erfolgsspur finden. Anwurf in der Wolfsburger Carl-Hahn-Schule ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Handballerinnen der HSG Oha mussten in der Landesliga Süd gegen den MTV Braunschweig und der HSG Göttingen zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Jetzt will das Team von Frank Mai zurück in die Erfolgsspur finden. Zu Gast beim VfL Wolfsburg II haben die Harzerinnen aber wieder eine knifflige Aufgabe zu lösen. Anders als ursprünglich angesetzt, ist am Samstag nicht um 17 Uhr, sondern schon um 15.30 Uhr Anwurf in der Carl-Hahn-Schule.