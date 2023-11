Bad Wildungen. In Bad Wildungen wird die Deutsche Billard-Meisterschaft ausgetragen. Zwei Akteure des BC Osterode belohnen sich für ihre Leistung mit Edelmetall.

In Bad Wildungen finden jedes Jahr im November die Deutschen Billard-Meisterschaften statt, in den verschiedensten Disziplinen kämpfen die Sportlerinnen und Sportler um Edelmetall. Auch zwei Akteure des BC Osterode mischten bei den Titelkämpfen mit - sowohl Vivien Heine als auch Sascha Meister durften sich am Ende über eine Bronzemedaille freuen.