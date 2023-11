Nikosia. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel des FIBA Europe Cup bei Keravnos BC auf Zypern erreicht die BG Göttingen die zweite Gruppenphase.

Schafft die BG Göttingen im FIBA Europe Cup den Sprung in die nächste Runde? Beim letzten Spiel in ihrer Vorrundengruppe haben es die Veilchen selbst in der Hand, sich für die zweite Gruppenphase zu qualifizieren. Nötig ist dafür ein Sieg beim zypriotischen Vertreter Keravnos BC, Spielbeginn ist am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Costas Papaellinas Arena in Nikosia. Das Hinspiel gegen Keravnos gewann die BG deutlich 90:71, obwohl die Foucart-Truppe dem Gegner viele zweite Chancen (15 Offensiv-Rebounds) gestattete und ihn 26-mal an die Freiwurflinie schickte.