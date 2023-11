Dortmund. Gabriela Ludwig, Dorothea Diederich und Dorit Bödecker vertreten die SGes. Pöhldebei den Titelkämpfen in Dortmund, der Weg dorthin ist lang.

Die Deutschen Meisterschaften im Wettbewerb Luftgewehr-Auflage sind seit Jahren das Highlight für Sportlerinnen und Sportler im Seniorenbereich. Die Titelkämpfe finden alljährlich im Landes-Leistungszentrum in Dortmund statt. In diesem Jahr hatten 1.677 Sportschützen die Limitzahlen erreicht und waren startberechtigt, um in ihren jeweiligen Klassen um den Titel des Deutschen Meisters zu kämpfen, darunter auch drei Schützinnen der SGes. Pöhlde.

Das Ziel für 2024 steht bereits fest: Mit Ruhe und Routine die nächste Teilnahme von Pöhlder Sportschützinnen und Schützen an der Deutschen Meisterschaft anpeilen. Hilmar Lohrengel, sportlicher Leiter der SGes Pöhlde

Die Kreis- und die Landesmeisterschaft waren die Etappen, auf denen sich Dorothea Diederich, Dorit Bödecker und Gabriela Ludwig für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Dortmund qualifiziert hatten. In der Disziplin Luftgewehr-Auflage in der Seniorenklasse III zählen sie zu den besten Sportschützinnen im KSV Südharz. Dorothea Diederich belegte mit 314,0 Ringen (es erfolgt die Wertung nach Zehntelringen) bei den Kreismeisterschaften den ersten Platz und auch Gabriela Ludwig (309,2) sowie Dorit Bödecker (307,4) qualifizierten sich für die Landesmeisterschaft des NSSV.

Der harte Weg bis zur Deutschen Meisterschaft

Mit 313,0 Ringen (Serien von 103,5, 105,2 und 104,3) beendete Gabriela Ludwig ihren Wettkampf in Hannover und errang die Bronzemedaille. Dorothea Diederich erzielte 311,5 Ringe und wurde Neunte, Dorit Bödecker beendete ihren Wettkampf mit 310,9 Ringen auf Platz 13. Trotz der wie schon im Vorjahr sehr hohen Limitzahlen erwarben alle drei Sportschützinnen aus Pöhlde die Fahrkarten zur DM. In Dortmund hieß es für die Schützinnen dann: Herzklopfen herunterfahren und volle Konzentration.

Auch wenn die drei Schützinnen aus Pöhlde an diesem Tag in Dortmund nicht ihre Bestleistungen abrufen konnten, so belegte Gabriela Ludwig mit 310,7 Ringen einen guten 52. Platz von 95 Starterinnen. Dorothea Diederich erzielte mit 307,0 Ringen den 80. Platz. Auch Dorit Bödecker begann mit einer starken 105,3-Serie und belegte am Ende Platz 87.

Alles in allem war es für die Pöhlder Schützinnen ein toller Erfolg, überhaupt in Dortmund dabei gewesen zu sein und zu den besten Seniorenschützinnen Deutschlands zu gehören. „Das Ziel für 2024 steht bereits fest: Mit Ruhe und Routine die nächste Teilnahme von Pöhlder Sportschützinnen und Schützen an der Deutschen Meisterschaft anpeilen“, so der Sportleiter der SGes. Pöhlde, Hilmar Lohrengel.

