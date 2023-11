Bergkamen. Beim Tageswettkampf in Bergkamen bezwingen die Freiheiter die Braunschweiger SG 1545. Zwei Schützinnen stechen beim Team aus Osterode besonders hervor.

Die SB Freiheit hat in der Luftgewehr-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Beim Tageswettkampf in Bergkamen setzte sich das Team aus Osterode im Niedersachsen-Duell mit 3:2 gegen die Braunschweiger SG 1545 durch und kletterte in der Tabelle der Nord-Gruppe damit auf den vierten Platz. Zwei Schützinnen sorgten dabei für besondere Aufmerksamkeit.