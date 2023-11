Braunlage. Die Harzer Falken punkten in ihrem ersten Heimspiel der Saison in der Eishockey-Regionalliga Nord mit einem hohen Sieg gegen den HSV Eishockey.

Den Harzer Falken gelingt nach dem Sieg gegen den Adendorfer EC am Freitagabend der nächste Erfolg in der jungen Saison 2023/24 in der Eishockey Regionalliga Nord: Mit 13:3 (4:0, 4:2, 5:1) gewannen die Braunlager (Strafen: Harzer Falken 2 - HSV 8). Damit sind die Harzer Falken weiterhin ohne Punktverlust unterwegs. Trainer Jozef Potac war trotz des hohen Erfolgs nicht 100 Prozent zufrieden.