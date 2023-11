Eisdorf. Zwei Kreisligateams aus dem Altkreis Osterode haben am Wochenende gespielt: Sowohl Eisdorf als auch der VfB Südharz waren glücklos.

Nur zwei von ursprünglich sechs angesetzten Spielen haben am Sonntag in der Kreisliga Göttingen-Osterode stattgefunden, beide mit Beteiligung aus dem Altkreis Osterode. Das Derby zwischen dem SSV Neuhof und dem SC HarzTor gehört allerdings zu den abgesagten Partien. Gespielt haben der FC Eisdorf gegen SV Groß Ellershausen/Hetjershausen und der VfB Südharz gegen die SG Pferdeberg. Dadurch, dass die meisten Gegner am Wochenende durch die Spielabsagen keine Gelegenheit hatten, um Punkte zu sammeln, bleiben beide Teams auf ihrem jeweiligen Tabellenplatz.