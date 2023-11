Herzberg. Anwurf in der Mahntehalle ist am Samstag um 17 Uhr. Zwei Rückkehrer an der Seitenlinie sollen die HSG Oha aus dem Tabellenkeller holen.

Die HSG Oha empfängt am Samstag um 17 Uhr den TuS Altwarmbüchen in der Herzberger Mahntehalle zu ihrem achten Saisonspiel. Der Tabellenletzte der Handball Verbandsliga Niedersachsen hat die Trainersuche nach der Trennung von Lars Grollmisch und Till Gräber erfolgreich abgeschlossen. Mit Jens Wilfer wurde der Erfolgscoach der letzten Jahre zurückgeholt, er wird von Jens Krieter unterstützt, der ebenso die HSG-DNA im Blut hat. Das Spieltagsinterview im Vorfeld des Spiels wurde noch mit Interims-Spielertrainer Sebastian Heiler geführt.