Lindau. Die SG ist in der Landesliga im Einsatz. Aber auch in der Kreisliga rollt noch der Ball: Die SG-Reserve und HarzTor spielen.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause muss die erste Mannschaft der SG Wulften/Lindau/Hattorf am Sonntag um 11 Uhr zu Hause in Lindau gegen die SG RSV Sickte/Höltzum ran. Auch der SC HarzTor spielt in der Kreisliga um 11 Uhr, Gegner auf dem Barbiser Sportplatz ist der Dransfelder Sport-Club. Die Wu./Li./Ha.-Reserve ist bereits am Samstag in Oberode gefordert.