In der Bezirksliga Braunschweig ist am Wochenende nur der SV Rotenberg gefordert. Das Stadtderby zwischen dem VfR Dostluk und TuSpo Petershütte wurde aufrgund nicht bespielbarer Plätze in Osterode abgesagt.