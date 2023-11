Göttingen. Sieg und Niederlage für BG-Göttingen-Nachwuchs: Juniors empfingen die SG Junior Löwen Braunschweig, Youngsters waren bei Rockets in Gotha.

Die Sartorius Juniors haben sich mit der SG Junior Löwen Braunschweig einen Derby-Krimi in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL/U19) geliefert - und diesen für sich entschieden. Nach Verlängerung gewann das Nachwuchsteam der BG Göttingen denkbar knapp 87:86 (77:77, 33:26). Damit bleibt die Mannschaft von Juniors-Headcoach Venelin Berov auf der Siegerstraße.

Die Sartorius Youngsters warten in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL/U16) weiterhin auf ihren ersten Sieg. Bei den Rockets aus Gotha verlor die Mannschaft von Youngsters-Headcoach Marjo Heinemann 56:66 (26:31).

Die Juniors starteten gut ins Derby gegen die Braunschweiger und lagen nach dem ersten Abschnitt 17:13 in Front. Auch das zweite Viertel entschieden die Göttinger für sich und gingen mit einer 33:26-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel drehte Braunschweig angeführt vom überragenden Nikola Tomic (46 Punkte) auf und übernahm die Führung (51:54). Im letzten Abschnitt gingen die Gäste zweistellig in Front, aber die Berov-Truppe stellte ihre Verteidigung um, kämpfte sich heran und rettete sich in die Verlängerung. Dort hatte der BG-Nachwuchs das Quäntchen mehr Glück.

„Das war ein unfassbares Spiel, vielleicht das verrückteste Spiel, das ich je gecoacht habe“, sagte Berov. „Ich habe riesigen Respekt vor der Leistung von Nikola Tomic, der fast durchgespielt hat und von uns nicht unter Kontrolle zu bringen war. Er ist mehr als nur ein NBBL-Spieler. Aber ein Spieler schlägt kein Team. Wir waren die bessere Mannschaft und haben eine riesige Moral und Charakter gezeigt.“

Das NBBL-Spiel im Überblick

Sartorius Juniors – SG Junior Löwen Braunschweig 87:86 n.V. (77:77, 33:26)

Die Viertel im Überblick: 17:13, 16:13, 18:28, 26:23, 10:9

Sartorius Juniors: Nguyen (10 Punkte/1 Dreier, 5 Assists), E. Bode (14/3), Edin Redzepovic (3/1), de Koning (18/1), Enes Redzepovic (n.e.), Larsen (3/1), Oduneye, Roth (7), Brand (12), Kücken (3/1), Jünemann (17, 12 Rebounds), Hümmels.

SG Junior Löwen Braunschweig: Moon (4 Punkte), Gülseckin (8/1 Dreier), Stein (2), Tomic (46/4, 6 Assists), Muschkewitz (4), Kwasny (n.e.), Holloway (14/1, 15 Rebounds), Gradel (6), Meyer (2), Akue-Dovi, Meier.

Niederlage für die Youngsters in Gotha

Nach einem schwachen Start (9:19) fingen sich die Youngsters in Gotha und verkürzten ihren Rückstand bis zu Halbzeitpause auf 26:31. Nach dem Seitenwechsel knüpfte die Heinemann-Truppe an das gute zweite Viertel an und übernahm die Führung (50:44). Im letzten Abschnitt ging den Gästen aus Göttingen wie schon im vergangenen Spiel gegen Jena die Kraft aus. Ein deutliches 6:22 bedeutete den Rockets-Erfolg.

„Es ist schade, dass die Jungs sich nicht für ihren guten Einsatz belohnt haben“, sagte Heinemann. „Ein Faktor war die deutlich höhere Anzahl an Freiwürfen, die Gotha zugesprochen wurde. Das spiegelt den Spielverlauf in keiner Weise wider.“

Das JBBL-Spiel im Überblick

Rockets – Sartorius Youngsters 66:56 (31:26)

Die Viertel im Überblick: 19:9, 12:17, 13:24, 22:6

Sartorius Youngsters: J. Bode, Schallmann (2 Punkte), Stevanov (21/3 Dreier, 10 Rebounds), Mulic (10/1), Simon, Melnychuk (8, 3 Assists), Fey, Rümenapp, Hutapea (5), Braaß (6), Fichtler (4).

Rockets: Möttig, Zapf (n.e.), Jentzsch (9 Punkte, 3 Assists), Kraus (6), Hampe (15/2 Dreier), Winkler (3/1), Rehbein, Wagner (2), Fotso Sighom (20/1, 16 Rebounds), Matei (10), Bauschke (n.e.), Günther (1).

