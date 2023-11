Osterode. Am Wochenende mussten alle Teams aus dem Aktkreis Auswärts ran. Allerdings konnten nur die SC HarzTor-Damen mit einem Sieg überzeugen.

In der Landesliga Braunschweig verlor die SG Wu/Li/Ha gegen FT Braunschweig. Erneut ist es eine hohe Niederlage. Auch der FC Westharz muss in der Bezirksliga Staffel Süd eine Auswärtsniederlage gegen Bovenden erleiden. Nur der SC HarzTor konnte gegen den FC Gleichen in der Kreisliga einen Sieg erzwingen.