Osterode. In der Fußball-Bezirksliga trotzt Spitzenreiter Petershütte widrigen Platzverhältnissen. Auch Verfolger VfR Dostluk Osterode fährt einen Dreier ein.

Das Spitzenduo aus Osterode marschiert in der Fußball-Bezirksliga weiter vorneweg, sowohl TuSpo Petershütte als auch der VfR Dostluk Osterode haben ihre Aufgaben mit Bravour gelöst und sich damit für das große Stadtderby am kommenden Wochenende in Stellung gebracht - wenn dieses witterungsbedingt überhaupt stattfindet. Der SV Rotenberg patzte derweil beim Schlusslicht.