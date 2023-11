Osterode. Am Wochenende wird der 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode ausgetragen. Alle fünf Teams aus dem Altkreis Osterode sind im Einsatz.

Kurz vor dem Hinrundenschluss will jede Mannschaft in der Fußball-Kreisliga noch einmal alles geben, um mit dem bestmöglichen Gefühl in die Winterpause zu gehen. So auch die fünf Altkreis-Teams, die alle am Sonntag ab 14 Uhr im Einsatz sind.