Osterode. TuSpo Petershütte reist in der Fußball-Bezirksliga zum Topspiel beim SCW Göttingen. Der Verfolger VfR Dostluk spielt nur ein paar Kilometer entfernt.

Eigentlich könnten TuSpo Petershütte und der VfR Dostluk am Sonntag auch einen gemeinsamen Bus chartern - das Spitzenduo der Bezirksliga ist jeweils in Göttingen im Einsatz, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Auch der SV Rotenberg könnte sich anschließen, die Rhumekicker müssen ins unmittelbar nördlich von Göttingen gelegene Lenglern. Anpfiff auf allen drei Plätzen ist am Sonntag um 14.30 Uhr.