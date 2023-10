Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord finden in diesem Jahr keine Spiele mehr statt, die Winterpause hat für alle Mannschaften begonnen.

In der 1. Kreisklasse Nord hat die Winterpause begonnen, etwas früher als eigentlich geplant. Ursprünglich waren an diesem Wochenende beziehungsweise am Reformationstag noch Nachholspiele angesetzt. Diese fallen jedoch alle aus und werden in das Frühjahr verschoben - aus unterschiedlichen Gründen. Der SC Eichsfeld überwintert damit als Tabellenführer, verfolgt vom TSC Dorste und SV Rotenberg II, die punkt- und torgleich auf Rang zwei stehen.