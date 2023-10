Osterode. Am 12. Spieltag der Fußball-Kreisliga kommt es in Eisdorf zum Altkreis-Duell. Neuhof und HarzTor wollen derweil ihre guten Positionen stärken.

Der 12. Spieltag wird an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode ausgetragen. Mit dem SC HarzTor und dem SSV Neuhof liegen zwei Altkreis-Teams in der Tabelle in Lauerstellung zu den beiden Aufstiegsplätzen. Eisdorf und Südharz stehen im Mittelfeld, während Hattorf das Schlusslicht bildet. Die Frage, wer seine Position halten oder sogar verbessern kann, wird am Sonntag ab 14.30 Uhr beantwortet. Nur die Partie des SSV Neuhof in Bovenden beginnt bereits um 11 Uhr.