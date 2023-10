Osterode. Das Landesliga-Spiel der SG-Frauen wird abgesagt, in der Bezirksliga müssen die Fußballerinnen des FC Westharz weiter auf einen Sieg warten.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Westharz müssen sich weiter gedulden, auch im sechsten Spiel klappte es nicht mit einem Sieg. In der Kreisliga erkämpfte sich der SC HarzTor ein Unentschieden. Verzichten mussten die Zuschauer allerdings auf das Landesliga-Derby zwischen der SG Wulften/Lindau/Hattorf und dem FC Eintracht Northeim. Offiziell, so die Angaben, da der Platz in Lindau aufgrund einer defekten Sprinkleranlage unter Wasser stand. Bei den Northeimern sorgte dies für etwas Verwunderung. „Die SG hat ja mehr als einen Platz zur Verfügung. Zudem hätten wir auch das Heimrecht tauschen können“, so Eintracht-Coach Arne Hoffschlaeger. Bevor es aber so weit kam, hatte der Staffelleiter die Partie bereits abgesetzt.