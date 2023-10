Hannover. Die HSG Oha ist in der Handball-Verbandsliga Niedersachsen zu Gast beim offensivstarken TuS Vinnhorst II und verliert deutlich mit 20:38 (9:16).

Die HSG Oha fuhr als klarer Außenseiter zum Auswärtsspiel in der Handball-Verbandsliga nach Vinnhorst. Nachdem das Team von Lars Grollmisch in den ersten Minuten gut dagegenhielt, gab es einen Bruch im Spiel, sodass die Harzer am Ende keine Chance hatten und mit 20:38 (9:16) beim TuS Vinnhorst II verloren.