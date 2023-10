Barbis Bereits zum fünften Mal treffen sich die befreundeten Tennissenioren der beiden Vereine, um zusammen ihrem Hobby nachzugehen.

Vor Ende der Freiluftsaison waren die Bad Lauterberger Tennissenioren erneut der Einladung der Mannschaft der Herren 65 des TC Barbis auf deren Anlage am Sportplatzweg gefolgt. Zwischen den befreundeten Tennissenioren findet einmal im Jahr ein solches Zusammentreffen statt, es war nunmehr die fünfte Begegnung.

In Doppeln in wechselnder Besetzung wurde auf allen drei Plätzen in Barbis drei Stunden Tennis gespielt. Allen Akteuren tat diese Spielaktivität an der frischen Luft gut. Die Tennissenioren zeigten dabei nochmals ihr Können.

Der sportliche Teil ging dann am frühen Nachmittag in den gemütlichen Teil mit viel Unterhaltung über, für Essen und Trinken war gesorgt. Im nächsten Jahr soll dann das sechste Turnier dieser Art wieder auf der Anlage des TC Bad Lauterberg stattfinden.

