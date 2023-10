Sportschießen Die SB Freiheit startet in die neue Bundesliga-Saison

Die Luftgewehr-Mannschaft der SB Freiheit startet in die neue Bundesliga-Saison. Im vergangenen Februar beendeten die Harzer die Saison als Zweiter und freuten sich über die Silbermedaille.

Osterode Die SB Freiheit ist eine der erfolgreichsten Luftgewehr-Mannschaften in Deutschland - und will daran auch in der Saison 23/24 anknüpfen.