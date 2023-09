Volleyball: Die zweiten Damen des VT Südharz (VT Südharz II) bestreiten am 23. September 2023 gegen den MTV Hildesheim III ihr erstes Heimspiel in der Landesliga-Saison. Der Aufsteiger feiert einen 3:0-Erfolg. In der zweiten Partie des Tages müssen sich die Südharzerinnen allerdings geschlagen geben.