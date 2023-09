Glückliche Gesichter bei den Sporttagen des SV Pöhlde

Am Sonntag wurde es bereits dunkel, als auf dem Pöhlder Sportplatz die letzten Gläser gewaschen und die Grills gebürstet wurden. Müde Helfer räumten alles auf und schlossen ab. Alle aber waren sich einig: Das war sehr schön, überaus gelungen und mit viel Spaß und Freude verbunden. Nachdem der SV Pöhlde im Jahr 2021 sein 100-jähriges Bestehen coronabedingt nicht feiern konnte und die Planungen abgebrochen werden mussten, zeigten nun die Sporttage, dass die Pöhlder noch organisieren und feiern können.

Am Freitag begannen die Sporttage auf dem Pöhlder Sportplatz mit einem Turnier der Altherren-Mannschaften. Neun Teams spielten in freundschaftlichen Rahmen ihre Sieger aus. Zum Schluss setzten sich die Gastgeber vom SVP durch, sie besiegten im Endspiel den FC Merkur Hattorf mit 1:0.

Kinder wirbeln beim Funinio-Turnier über den Platz

Der Höhepunkt des Wochenendes war zweifelsfrei am Samstag das Funinio-Turnier der G- und F-Jugendlichen mit zwölf teilnehmenden Mannschaften. Beim Funinio, einer neuen Spielform des Fußballs, maßen die Kleinen ihre bereits erstaunlichen Fähigkeiten am Ball und erspielten sich somit viele neue Freunde unter den zahlreichen Zuschauern. Sollten andere Vereine auch so ein Turnier austragen, so empfiehlt der SV Pöhlde, viele Waffeln zu backen.

Im Anschluss konnten alle Großen und Kleinen noch ihr DFB-Fußballabzeichen machen. Am Nachmittag spielten sechs Hobby-Teams in einem Turnier den Pöhlder Hobby-Fußball-Meister aus. Als Sieger ging die „Trümmertruppe“ hervor, auch an diesem Namen ist zu sehen, dass der Spaß im Vordergrund stand.

Am Sonntag erwartete die Frühaufsteher ein Hobby-Dart-Turnier. Ausrichter war die Dart-Gruppe des SVP, die schon länger die Räumlichkeiten am Sportplatz nutzt. Zwölf Teams fanden sich zusammen, um den Dorfmeister zu ermitteln. Gewonnen hat das Team Männerabend. Den Abschluss bildeten die Meisterschaftsspiele der zweiten und ersten Herrenmannschaften des SV Rotenberg, zu dem auch der SV Pöhlde gehört. Bereits am Samstag trug auch die B-Juniorenmannschaft ein Spiel aus. Alle drei Partien wurden gewonnen.

