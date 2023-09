SuS Tettenborn und VC Pöhlde II starten in die Saison

Die Volleyball-Saison in der Bezirksliga der Herren steht in den Startlöchern, mit dem SuS Tettenborn und dem 1. VC Pöhlde II sind auch zwei Altkreis-Mannschaften vertreten. Beide starten am Samstag ab 15 Uhr mit einem Heimspieltag in die Spielzeit.

Die Tettenborner sind bereit, wieder voll anzugreifen. Mit spannenden Entwicklungen sowohl auf dem Feld als auch abseits davon verspricht diese Saison eine aufregende Reise für die Mannschaft und ihre Fans zu werden. Das SuS-Team wird am ersten Spieltag in der Halle der Oberschule Bad Sachsa auf zwei herausfordernde Gegner treffen. Mit der SG Lenglern reist der selbsternannte Aufstiegsaspirant in die Uffestadt, danach kommt es zum Duell mit der neu formierten Mannschaft vom DJK Northeim II. Die erste Mannschaft der Northeimer wurde aufgrund personeller Engpässe von der Regionalliga in die Verbandsliga zurückgezogen. Viele Spieler der letztjährigen zweiten Mannschaft werden nun in der Verbandsliga eingesetzt.

Personelle Veränderungen beim SuS Tettenborn

Bei den Tettenbornern gab es einige personelle Veränderungen. Niklas Unger ist zum VfL Wolfsburg in die Verbandsliga gewechselt. Das zeigt nicht nur Ungers Talent, sondern auch die Ambitionen des SuS, junge Spieler zu fördern und auf die nächste Stufe vorzubereiten. Die beiden Abiturienten Michel Bischoff und Florian Kurschus halten dem SuS die Treue und werden zumindest noch eine Saison aktiv im Südharz spielen. Der Nachwuchs wird eine wichtige Rolle spielen, da das Team Verstärkung aus den eigenen Reihen erhält. Bent Liehmann, Florian Höche, Niklas Henkel und Nils Tuckermann werden dazu beitragen, die Zukunft des SuS zu gestalten.

In der Vorbereitung testeten die Tettenborner Anfang September in Lenglern, das Spiel gab wichtige Einblicke in die Form und das Potenzial. Die Zielsetzung für das Wochenende ist klar: Die Südharzer streben zwei Siege an und haben für die gesamte Saison die Ambition, einen Platz unter den ersten vier zu erreichen. Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, aber die Mannschaft ist bereit, hart zu arbeiten, um es zu erreichen.

Bereits in den Spielbetrieb eingestiegen ist die zweite Mannschaft des SuS Tettenborn in der Bezirksklasse. Sie zeigte zum Auftakt eine starke Leistung. Mit einem 2:1-Sieg gegen ASC Göttingen VI und einer knappen 1:2-Niederlage gegen den MTV Seesen II unterstreicht das Team sein Potenzial. Trainer Stephan Büschel zeigte sich zufrieden mit den Fortschritten des Nachwuchsteams und freut sich, einigen jungen Talenten, zumeist U16-Spielern, viel Spielpraxis geben zu können.

Reserve des 1. VC Pöhlde hat sich einiges vorgenommen

Auch die Pöhlder Reserve hat sich für die Saison in der Bezirksliga einiges vorgenommen. Zum Start empfangen die Oderdörfler in der heimischen Sporthalle in Pöhlde den ASC Göttingen IV sowie die SG Lenglern II. Die Vorbereitung, so unterstreicht Spielertrainer Lars Vollbrecht, verlief verheißungsvoll.

Bei den Trainingseinheiten konnte der Coach fast immer auf zwölf und mehr Spieler bauen, sodass konsequent und intensiv gearbeitet werden konnte. Zudem wurde am vergangenen Wochenende ein Trainingslager durchgezogen, um sich den letzten Feinschliff für den Saisonauftakt zu verpassen. Am Samstag treffen die Pöhlder zunächst auf die vierte Mannschaft des ASC. In der vergangenen Saison konnten die Göttinger beide Partien gegen die VCP-Reserve gewinnen, jetzt will man den Spieß umdrehen.

„Das ist ein 50-50-Spiel, wobei man natürlich abwarten muss, in welcher personellen Zusammensetzung sich der ASC präsentiert“, so Vollbrecht. In der zweiten Partie gegen die SG Lenglern II sind drei Punkte hingegen fest eingeplant. „Das ist eine junge Mannschaft mit vielen Nachwuchskräften, gegen die wir unser Spiel konsequent durchziehen müssen“, weiß der VCP-Coach. Beim Kader kann er aus dem Vollen schöpfen, mit 14 Spielern wird der Spielberichtsbogen komplett ausgereizt.

Die Volleyballer des SuS Tettenborn und 1. VC Pöhlde treten im Jugendbereich gemeinsam an. Foto: Jonas Böttcher / Verein

SuS Tettenborn und 1. VC Pöhlde kooperieren im Nachwuchsbereich

Im Nachwuchsbereich kooperiert der SuS Tettenborn wieder mit dem 1. VC Pöhlde. In diesem Jahr werden insgesamt fünf Mannschaften im Jugendbereich männlich gemeldet. In den Altersklassen U20, U18, U16, U15 und U13 spielen die Mannschaften zunächst eine Regionsmeisterschaft und versuchen sich für die Bezirksmeisterschaft Braunschweig beziehungsweise danach die Nordwestdeutschen Meisterschaften zu qualifizieren.

Ende August absolvierten beide Vereine ein kleines Trainingslager in Bad Sachsa. Insgesamt 25 Spieler trainierten fleißig zusammen, die Trainer tauschten sich aus und planten die weiteren gemeinsamen Wettkämpfe.

