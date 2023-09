Hattorf Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Nachwuchsmannschaften der HSG Oha in die neue Handball-Saison eingestiegen.

Handball Der Nachwuchs der HSG Oha startet in die Saison

Für zwei die ersten Jugendmannschaften der HSG Oha hat die neue Handballsaison bereits begonnen. Dabei gab es für die Teams einen Sieg und eine Niederlage.

Weibliche E1-Jugend – SV Einheit Worbis 17:7 (9:2). Die weibliche E-Jugend fuhr zu Hause gegen den SV Einheit 1875 Worbis einen ungefährdeten 17:7-Start-Ziel-Sieg ein. Den Premierentreffer erzielte Lisa Klas nach nicht mal einer Minute, insgesamt konnten sich in der ersten Hälfte acht Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen. „Das spricht für unsere Ausgeglichenheit“, freute sich die neue Trainerin Denise Kricheldorf-Mai. In der zweiten Hälfte taten sich die Mädchen gegen die robusten Gäste schwerer, fanden aber immer wieder die richtigen Lösungen.

HSG Oha: Celine Fadel, Merle Deperade, Mileyn Mißling (2), Emelie Schettler (1), Hailey Winter (3), Hannah Döring (2), Lana Marie Stiemerling (1), Lisa Klas (1), Josephine Eckert (1), Malie Andreß (3).

Weibliche D-Jugend der HSG Oha hat es gegen Rosdorf schwer

Weibliche D-Jugend – MTV Rosdorf 13:32 (7:17). Die HSG-Mädels hielten zu Beginn der Partie gegen die Gäste aus dem Süden Göttingens gut dagegen, mussten im Laufe der ersten Halbzeit aber doch abreißen lassen. Nach acht Minuten stand es noch 4:6, dann folgte – angeführt von einer überragenden Johanne Gries - ein 9:1-Lauf des MTV Rosdorf. Gries (6) und Inga Kristin Körber (9) waren zusammen für 15-Gästetreffer verantwortlich. In der zweiten Halbzeit sorgten die Rosdorferinnen schnell für die endgültige Entscheidung.

HSG Oha: Qadar Shani Bagi, Nele Giza, Mira Bierwirth, Maja Sinram (1), Isabell Schröter (2), Lilly Wolf (3), Emma Heise (4), Mathilda Eckert (1), Hanna Klas, Johanna Niederstadt (1), Madita Beyer, Lia Waldmann (1).

