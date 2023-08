Schwiegershäuser laden zum Sportfest und Oktoberfest ein

Schwiegerhausen Am 3. September richtet der TSV Schwiegershausen sein Vereinssportfest aus, am 14. Oktober findet das beliebte Oktoberfest statt.

Beim TSV Schwiegerhausen stehen in den kommenden Wochen zwei große Events auf dem Programm. Am 3. September wird das Vereinssportfest des TSV stattfinden. Aufgrund der derzeitigen Baumaßnahmen auf dem Sportplatz wird das Fest dieses Jahr in abgespeckter Form ausgerichtet.

Beginn ist um 10 Uhr an der Sporthalle in Schwiegershausen. Ab 10.30 starten die unterschiedlichen Touren. Das Angebot erstreckt sich von Mountainbike und einer sportlichen Gravel Bild Tour über 20 km Fahrradtour sowie einer Walkingtour. Parallel wird in der Sporthalle ein Parcours für Kinder geboten.

Besichtigung der Sporthaus-Baustelle

Von 13 bis 15 Uhr findet auf dem Sportplatz die Abnahme des Sportabzeichens statt sowie für alle Interessierten eine Baustellenbesichtigung des Sporthauses. Das Ende des Vereinssportfestes ist für 17 Uhr geplant. Für Verpflegung ist wie immer gesorgt.

Am 14. Oktober findet in der Mehrzweckhalle in Schwiegershausen endlich wieder das Oktoberfest des TSV Schwiegershausen statt. Ab 17.30 Uhr wird der Feuerwehrmusikzug Schwiegershausen das Fest einleiten, sodass ab 20 Uhr mit DJ Alex die Party starten kann. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf am 7. und 12. September von 19 bis 20.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Schwiegershausen.

