Einbecker wird neuer Brauerei-Partner der BG Göttingen

Göttingen Die BG Göttingen geht mit einem neuen Brauerei-Partner in die Saison: Bei den Spielen der Veilchen wird nun Einbecker ausgeschenkt.

Die BG Göttingen hat einen neuen Brauerei-Partner gefunden: Ab sofort schenken die Veilchen bei ihren Heimspielen exklusiv die regionalen Bierspezialitäten und Biermischgetränke der Einbecker Brauhaus AG aus. Die innovative Brauerei, die Erfinderin des Bockbiers ist, und der Credit Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen haben zunächst einen Vertrag über drei Jahre geschlossen.

„Die BG ist eines der sportlichen Aushängeschilder Südniedersachsens und somit unserer Einbecker Kernregion. Die sportlichen Leistungen, die Fans und das professionelle Umfeld haben uns begeistert“, sagt Martin Deutsch, Vorstand der Einbecker Brauhaus AG. „Wir sind froh und stolz, zukünftig unseren Part dazu beizutragen zu können, dass wir die Region gemeinsam erfolgreich gestalten können. Die Vorfreude auf erstklassige Spiele und vor allem die Champions League-Qualifikation ist riesig.“

Mehr als 600 Jahre Brautradition

Seit mehr als 600 Jahren wird in Einbeck, das rund 40 Kilometer nördlich von Göttingen im Landkreis Northeim liegt, Bier gebraut. Modernste Brautechnologie und ein hochqualifiziertes Mitarbeiterteam bilden die Symbiose für den Erfolg des Unternehmens. Aufgrund der Bockbiertradition zählt die Brauerei zu den bekanntesten und renommiertesten Brauereien Deutschlands.

Die hohe Pilskompetenz, die Herstellung von Bierspezialitäten und die Konzentration auf die Region Norddeutschland sind die Eckpunkte der Marketingstrategie des Unternehmens. „Wir sind sehr froh, dass wir in der Einbecker Brauhaus AG einen neuen Partner aus der Region gefunden haben, der verlässlich an unserer Seite steht und vom ersten Kontakt an begeistert von unseren Ideen war“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dieser Traditionsbrauerei.“

